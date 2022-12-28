«МЮ» и «Барселона» поборются с «Челси» за Бадьяшиля

По сообщениям Get French Football News и L’Equipe, в гонку за 21-летнего защитника «Монако» и национальной сборной Франции Бенуа Бадьяшиля включились английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона».

Главным претендентом на талантливого молодого футболиста в данный момент остаётся лондонский «Челси», однако важен тот факт, что представители упомянутых ранее клубов уже связывались со спортсменом.

«Красные дьяволы» хотят подписать футболиста в ближайшее трансферное окно, в то время как «сине-гранатовые» пытаются убедить футболиста остаться в «Монако» до лета, чтобы именно в летний период оформить переход Бадьяшиля в свой клуб.

«Монако» требует за игрока не менее 40 миллионов евро.