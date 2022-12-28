Оуэн: «Рэшфорд - важнейший актив «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии, обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн считает, что Маркус Рэшфорд является крайне важным активом для «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд сыграл большую роль в победе «Манчестер Юнайтед» над «Ноттингем Форест» в первом после возобновления чемпионата Англии матче. Манкунианцы забили три безответных мяча.

- Рэшфорд - это огромный ктив для любого клуба, он дает что-то особое, скорость, прямолинейность. Он сыграл очень хорошо сегодня. Он не ван Перси, не ван Нистелрой и не Руни в плане бомбардирских качеств, но дело не в этом, - цитирует Оуэна BBC Sport.