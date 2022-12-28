«Милан» был заинтересован в Гакпо

Действующий чемпион Италии «Милан» был заинтересован в перешедшем в английский «Ливерпуль» Коди Гакпо. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

«Красно-чёрные» проводили несколько встреч по поводу игрока прошедшим летом. Однако его потенциальное появление на «Сан-Сиро» было связано с уходом нападающего сборной Португалии Рафаэля Леао.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира – 2022 в Катаре сумела достичь стадии четвертьфинала, где в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов уступила будущим чемпионам мира команде Аргентины (2:2, 3:4 пен). Данный матч называют одним из самых захватывающих за весь турнир.