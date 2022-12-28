«Наполи» заинтересован в Траоре как в замене Лосано

Лидер чемпионата Италии, неаполитанский «Наполи», интересуется вингером «Вулверхэмптона» Адамой Трарое. Об этом сообщает CalcioMercato.

По информации источника, тренерский штаб «Наполи» видит в Трарое потенциальную замену нынешнему вингеру своей команды Ирвингу Лосано.

Вероятнее всего, такая смена футболистов по позиции состоится летом 2023 года, когда Лосано, вероятнее всего, сам покинет неаполитанский клуб.

26-летний Трарое является полуфиналистом чемпионата Европы – 2020 в составе сборной Испании.

За английский «Вулверхэмптон» испанский футболист выступает с 2018 года.