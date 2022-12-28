«Ювентус» заинтересован в чемпионе мира Макаллистере

Туринский «Ювентус» наряду с несколькими другими крупными европейскими клубами заинтересован в подписании полузащитника «Брайтона» и национальной сборной Аргентины Алексиса Макаллистера. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, игрой футболиста на чемпионате мира в Катаре впечатлился сам наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Аргентина в финале мундиаля 2022 года обыграла сборную Франции по пенальти со счётом 4:2, в то время как после основного и дополнительного времени табло гласило о ничьей 3:3.

Макаллистер выступает за «Брайтон» с 2019 года.