«Арсенал» готов установить статую Венгера уже в следующем году

Лондонский «Арсенал» готов установить статую бывшему главному тренеру клуба Арсену Венгеру у стадиона «Эмирейтс» в Лондоне уже в следующем году. Об этом пишет The Telegraph.

Напомним, Арсен Венгер отдал «канонирам» 24 года своей тренерской карьеры – он возглавлял клуб из Северного Лондона с 1996 по 2018 годы. За это время он трижды брал титул чемпиона АПЛ, семь раз выигрывал Кубок Англии и семь раз – Суперкубок Англии.

Кстати, вчера французский специалист впервые после ухода из клуба посетил домашнюю игру «пушкарей». «Арсенал» своего бывшего коуча не расстроил и одержал волевую победу в лондонском дерби над «Вест Хэмом» - 3:1.