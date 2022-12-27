«Арсенал» увеличил предложение по Мудрику до 70 млн евро

Лондонский «Арсенал» не бросает попытки заполучить в свой состав молодое украинское дарование – вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. «Канониры» увеличили предложение по 21-летнему украинцу до 70 млн евро, пишет ESPN. Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готов заплатить за Мудрика 40 млн евро сразу и 20 млн в качестве бонусов.

Интерес «Арсенала» к Мудрику настолько высок, что лондонцы не хотят брать в аренду Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико». И с боссами лидера АПЛ можно согласиться: в текущем сезоне Мудрик оформил 10 голов за свой клуб и отдал восемь ассистов в Лиге чемпионов УЕФА и в чемпионате Украины. Статистика Фелиша по голам и ассистам за «матрасников» выглядит гораздо хуже.