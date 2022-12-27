Нападающий Коди Гакпо переходит из ПСВ в «Ливерпуль», о чём уже было объявлено официально. Мерсисайдцы выиграли борьбу за талантливого нидерландца у своих принципиальных соперников из «Манчестер Юнайтед».

По данным британского издания The Guardian, «Манчестер Юнайтед» рассматривал вариант с арендой Коди Гакпо на остаток сезона с обязательством дальнейшего выкупа. Для ПСВ такой расклад был не таким привлекательным, как продажа игрока «Ливерпулю» прямо сейчас.

Отмечается, что в конечном итоге чёткого предложения от «Манчестер Юнайтед» по трансферу Коди Гакпо даже не последовало.