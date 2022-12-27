​«Манчестер Юнайтед» планирует арендовать, а не покупать форварда

В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заполучить нападающего, чтобы заменить Криштиану Роналду. Намерение подписать игрока в линию атаки подтверждал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Как сообщает на своих страницах The Guardian, «красные дьяволы» с высокой долей вероятности арендуют нападающего на остаток сезона. Купить же игрока на эту позицию манкунианцы постараются уже летом, когда делать трансферы более удобно.

Напомним, что в ноябре «Манчестер Юнайтед» расстался с Криштиану Роналду – контракт со звёздным нападающим был расторгнут по обоюдному согласию.