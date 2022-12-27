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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенитес: «Наибольшее преимущество АПЛ - в её ритме»

27 Декабря 2022 • 20:11 Комментировать

Бывший наставник «Валенсии», «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес считает, что главным отличием английской Премьер-лиги от остальных чемпионатов является ритм лиги, который порождает более качественное зрелище. Бенитес проработал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год, а также успел потренировать «Эвертон».

- Ритм английской Премьер-лиги - вот что отличает ее. Там вращается больше денег, туда стремятся лучшие игроки, которые, разумеется, быстрее всего соображают и бегают на поле. Все это привлекает фанов, инвесторов и спонсоров. Это цикличный процесс, - цитирует слова Бенитеса pianetamilan.it.

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Ливерпуль Рафаэль Бенитес
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