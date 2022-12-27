Юри Тилеманса слухи уже давно связывают с «Арсеналом». По данным Football London, в настоящий момент лондонский клуб ведёт переговоры с 25-летним бельгийцем.

Действующий контракт связывает Юри Тилеманса с «Лестером» до конца нынешнего сезона. Таким образом, «лисам» может быть разумно продать игрока этой зимой, ведь в противном случае они могут потерять хавбека бесплатно летом.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юри Тилеманса в 40 миллионов евро. За «Лестер» бельгийский полузащитник выступает с конца января 2019 года после трансфера из «Монако».