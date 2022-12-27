​Три топ-клуба интересуются Макаллистером

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, и теперь некоторые представители команды оказались на радаре европейских грандов. Так, например, на повышение может пойти полузащитник Алексис Макаллистер из «Брайтона».

Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, интерес к Алексису Макаллистеру проявляют три европейских топ-клуба: «Челси», «Арсенал» и «Атлетико». Журналист отмечает, что степень серьёзности интереса следует именно в таком порядке.

При этом отмечается, что вероятность трансфера Алексиса Макаллистера из «Брайтона» этой зимой невысокая.

24-летний Алексис Макаллистер оценивается экспертами портала transfermarkt в 42 миллиона евро.