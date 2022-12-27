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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может летом усилиться топ-нападающим Лиги 1

27 Декабря 2022 • 13:44 Комментировать

Канадский нападающий Джонатан Дэвид, который играет во французской Лиге 1 за «Лилль», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги, рапортует портал Goal.com.

На 22-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут подписать Дэвида в летнее трансферное окно, потому что Джонатан планирует остаться в «Лилле» до завершения текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции нападающий принял участие в 15 встречах. Дэвид записал на свой счет девять забитых мячей (два – с пенальти) и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Манчестер Юнайтед Джонатан Дэвид Трансферы футбола - зима 2023
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