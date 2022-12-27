«Манчестер Юнайтед» может летом усилиться топ-нападающим Лиги 1

Канадский нападающий Джонатан Дэвид, который играет во французской Лиге 1 за «Лилль», может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги, рапортует портал Goal.com.

На 22-летнего футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут подписать Дэвида в летнее трансферное окно, потому что Джонатан планирует остаться в «Лилле» до завершения текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции нападающий принял участие в 15 встречах. Дэвид записал на свой счет девять забитых мячей (два – с пенальти) и три результативные передачи.