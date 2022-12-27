Наставник «Фулхэма»: «Второй гол был самым важным»

В Англии возобновились матчи национального первенства, «Фулхэм» переиграл в гостевом матче «Кристал Пэлас», чем очень доволен наставник «Фулхэма» Марку Силва. Его подопечные забили сопернику три безответных мяча. Силва прокомментировал итоги встречи, он поздравил своих футболистов.

- Это было отличное командное выступление. Мы знали перед матчем, что надо сыграть смело, и мы это сделали. Мы были лучше на поле, заслуженно забили первый гол, контролировали игру после второго мяча и забили заключительный, третий. Второй гол был очень важным, он, фактически, закончил игру, - цитирует слова Силвы BBC Sport.