«Аякс» хочет купить вратаря из АПЛ

Голкипер английского «Брентфорда» Давид Райя может покинуть Туманный Альбион и переехать в нидерландский чемпионат, информирует AS. В услугах 27-летнего испанского вратаря заинтересован амстердамский «Аякс». Нидерландский гранд предпримет попытку подписать Давида в январское трансферное окно.

Трансферная стоимость Райи оценивается в 22 миллиона евро. Трудовой договор вратаря с «Брентфордом» рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги вратарь сыграл 16 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В четырех матчах он сохранил ворота на замке.