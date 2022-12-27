Бенитес поведал, где хочет жить после окончания тренерской карьеры

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес, памятный по работе в таких клубах, как «Валенсия», «Ливерпуль», «Наполи» и даже мадридский «Реал», ответил на вопрос о том, где ему хотелось бы проживать после окончания тренерской карьеры. Бенитес указал два города, которые ему полюбись.

- В Ливерпуле живет моя супруга и мои дети. А у Мадрида есть особая аура, - цитирует слова Бенитеса

Напомним, что в «Ливерпуле» Бенитес работал с 2004 по 2010 год, а вот в «Реале» его деятельность продлилась лишь считанные месяцы во второй половине 2015 года.