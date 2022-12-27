Де Брёйне рассказал, что думает о Гюндогане

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался об одноклубнике Илкае Гюндогане.

«Илкай отлично понимает и контролирует игру. Он чем-то напоминает мне Давида Сильву. Гюндоган – отличный одноклубник и в целом хороший парень. Я долгое время играю с ним, у нас прекрасные отношения», - передает слова бельгийского футболиста Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний Гюндоган провел 12 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок трудового договора между Илкаем и «горожанами» рассчитан до окончания нынешнего сезона.