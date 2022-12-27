Жоржиньо оценил работу Поттера в «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Жоржиньо высказался о работе главного тренера команды Грэма Поттера.

«У Поттера есть свои четкие планы. Ему нужно время, чтобы донести все свои идеи до команды. Я считаю его хорошим специалистом. Грэм проделывает качественную работу, и теперь настало время для достижения результатов», - приводит слова полузащитника пресс-служба «пенсионеров».

Поттер занял пост главного тренера «Челси» в сентябре. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор на пять лет.

В настоящий момент «Челси» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.