Раскрыта сумма трансфера Гакпо в «Ливерпуль»

Нидерландский нападающий Коди Гакпо усилил «Ливерпуль». Журналисту Фабрицио Романо стало известно, сколько денег руководство мерсисайдского топ-клуба потратило на трансфер 23-летнего игрока.

По данным инсайдера, переход футболиста обошелся «красным» в 37 миллионов фунтов (~42 миллиона евро). Ранее стало известно, что контракт Гакпо с «Ливерпулем» будет рассчитан на шесть лет.

В нынешнем сезоне Коди принял участие в 24 поединках за ПСВ. На его счету 13 забитых мячей и 17 голевых передач. На чемпионате мира – 2022 нападающий провел за сборную Нидерландов пять матчей и отметился тремя голами.