Артета высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о перспективах своих подопечных в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Я всегда говорю футболистам, что они должны был сосредоточены на себе. Мы не можем никак повлиять на действия наших конкурентов. Не знаю, сколько очков они заработают или потеряют. Нужно сфокусироваться на своей игре и на том, что позволило нам оказаться в таком положении», - передает слова испанского тренера Sky Sports.

После 15 матчей «канониры» уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. «Арсенал» опережает идущий вторым «Ньюкасл» на семь баллов.