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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» финишировать в топ-4 АПЛ

27 Декабря 2022 • 10:00 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно шансов своей команды попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Для клуба имеет огромное значение участие в таком турнире, как Лига чемпионов. Это наша главная задача на сезон. Какие у нас шансы? Думаю, у «Ливерпуля» достаточно неплохие шансы, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-лиги», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

После 15 проведенных матчей «Ливерпуль» набрал 25 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От идущего четвертым «Тоттенхэма» мерсисайцы отстают на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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