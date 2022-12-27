Клопп оценил шансы «Ливерпуля» финишировать в топ-4 АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно шансов своей команды попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Для клуба имеет огромное значение участие в таком турнире, как Лига чемпионов. Это наша главная задача на сезон. Какие у нас шансы? Думаю, у «Ливерпуля» достаточно неплохие шансы, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-лиги», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

После 15 проведенных матчей «Ливерпуль» набрал 25 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От идущего четвертым «Тоттенхэма» мерсисайцы отстают на пять баллов.