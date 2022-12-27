«МЮ» нашёл топ-нападающего на место Роналду

«Манчестер Юнайтед» подыскивает замену португальцу Криштиану Роналду, покинувшему команду в конце ноября. 37-летний бомбардир дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство и главного тренера Эрика тен Хага. «Красные дьяволы» не стали терпеть такое поведение футболиста и расторгли с ним контракт.

Основным кандидатом на место Криштиану считался нидерландский форвард Коди Гакпо. Однако в споре за 23-летнего игрока манкунианцев опередил «Ливерпуль». Мерсисайдцы подписали с форвардом контракт на шесть лет.

В связи с этим «МЮ» переключил внимание на другого нападающего. Манкунианцы попробуют подписать в январе нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. В этом сезоне нигериец забил десять голов и сделал три ассиста в 14 матчах за итальянский клуб.