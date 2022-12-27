В «Манчестер Юнайтед» высказались о поиске замены Роналду

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг, который занимает пост наставника «Манчестер Юнайтед», высказался о поиске нового центрального нападающего. У манкунианцев образовалась брешь в атаке после ухода португальца Криштиану Роналду.

«Мы понимаем, что нам нужен новый нападающий. Нужно найти правильного форварда. Как это? Правильный нападающий должен привносить качество в игру коллектива, а не просто находиться в составе. Нужно также понимать, что в «МЮ» очень высокие требования к игрокам», - передает слова специалиста Sky Sports.

Роналду со скандалом покинул «красных дьяволов» в конце ноября. Трансферное окно в АПЛ будет открыто с 1 по 31 января.