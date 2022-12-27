Ветеран лондонского «Фулхэма» Тим Рим заключил новое трудовое соглашение с «дачниками». Как информирует пресс-служба клуба, срок нового контракта между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

«Продление контракта – радостный момент для меня. Я не заканчиваю карьеру. Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Счастлив продолжить путешествие с «Фулхэмом», - передает слова 35-летнего американского футболиста клубная пресс-служба.

Тим выступает за «Фулхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 поединках во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.