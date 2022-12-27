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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раскрыта важная деталь контракта Гакпо с «Ливерпулем»

27 Декабря 2022 • 08:32 Комментировать

Стали известны некоторые детали трансфера нидерландского нападающего Коди Гакпо, перешедшего из ПСВ в английский «Ливерпуль». Как сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, трудовое соглашение 23-летнего футболиста с мерсисайдцами рассчитано на шесть лет. Финансовая сторона сделки пока не раскрывается.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Коди провел 14 матчей за коллектив из Эйндховена, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

На чемпионате мира – 2022 нападающий провел пять матчей за «оранжевых» и записал на свой счет три забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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