Раскрыта важная деталь контракта Гакпо с «Ливерпулем»

Стали известны некоторые детали трансфера нидерландского нападающего Коди Гакпо, перешедшего из ПСВ в английский «Ливерпуль». Как сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, трудовое соглашение 23-летнего футболиста с мерсисайдцами рассчитано на шесть лет. Финансовая сторона сделки пока не раскрывается.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Коди провел 14 матчей за коллектив из Эйндховена, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

На чемпионате мира – 2022 нападающий провел пять матчей за «оранжевых» и записал на свой счет три забитых мяча.