Эмери нашёл нового вратаря для «Астон Виллы» вместо скандалиста Мартинеса

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет, чтобы в ближайшее время у бирмингемской команды появился новый голкипер.

Как сообщает Football Insider, у специалиста были разногласия с аргентинским вратарём Эмилиано Мартинесом ещё во времена работы в лондонском «Арсенале». Эмери недоволен поведением Мартинеса, а в особенности тем, как голкипер вёл себя во время и после финала катарского чемпионата мира. Вместо аргентинца тренер хочет видеть в команде голкипера «Севильи» и сборной Марокко Яссина Буну.

Стоит отметить, что действующий договор Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитан до июня 2027 года. Аргентинец был назван лучшим вратарём катарского чемпионата мира.