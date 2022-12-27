Экс-игрок «Ливерпуля» поздравил Салаха с выходом на 7 место в списке лучших бомбардиров клуба

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш в своих социальных сетях поздравил египетского форварда Мохамеда Салаха.

Египетский футболист помог «Ливерпулю» обыграть «Астон Виллу» со счётом 3:1. Салах отметился забитым мячом, который стал для форварда уже 172-м в составе мерсисайдского клуба. По количеству голов Салах вышел на седьмую строчку в списке лучших бомбардиров клуба и сравнялся как раз таки с Далглишем.

«Это фантастическое достижение, с которым стоит поздравить. Рад передать эстафету. Надеюсь, что нас впереди ждут большие успехи», - написал Далглиш в соцсетях.

Напомним, что 172 гола Мохамед Салах забил за 277 матчей.