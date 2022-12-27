Спортивный директор ПСВ не стал рассказывать о стоимости трансфера Гакпо в «Ливерпуль»

Спортивный директор «ПСВ Эйндховена» Марсель Брандс отказался отвечать на вопрос журналистов о стоимости трансфера нидерландского форварда Коди Гакпо в «Ливерпуль».

Брандс сказал, что нидерландский клуб не собирается делать никаких заявлений по поводу стоимости перехода 23-летнего футболиста в мерсисайдскую команду.

«Могу только сказать, что это однозначно рекордный трансфер для ПСВ», - добавил функционер.

Напомним, что Коди Гакпо официально перебрался в «Ливерпуль». В этом сезоне форвард провёл в нидерландской лиге 14 матчей, в которых забил девять мячей и сделал 12 ассистов.