Артета высказался об интересе «Арсенала» к игроку сборной Украины

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета в разговоре с журналистами высказался об интересе «канониров» к украинскому полузащитнику «Шахтёра» Михаилу Мудрику.

Артета сказал, что пока молодой украинский футболист не является игроком лондонского клуба.

«Я никогда не говорю об игроках, которых нет в моей команде», - заявил специалист.

Напомним, что пресса активно сватает 21-летнего украинского футболиста в лондонский клуб. Если верить английским СМИ, то «канониры» уже договорились о контракте с Мудриком. Осталось только договориться с «Шахтёром» о сумме трансфера. «Горняки» хотят выручить за своего молодого игрока около 100 миллионов евро.