«Арсенал» предложил «Шахтёру» 60 млн евро за Мудрика

«Арсенал» предложил донецкому «Шахтёру» 60 млн евро за левого вингера Михаила Мудрика. Английский клуб предлагает 40 млн евро за полузащитника сразу и ещё 20 млн евро в виде бонусов, пишет в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Правда, боссы украинского клуба хотят за своё молодое дарование побольше этой суммы. Теперь лондонцы проведут с агентом игрока переговоры, а сам украинец, отметим, хочет перейти в стан «канониров».

Михаил Мудрик – пожалуй, самый талантливый молодой украинский футболист на сегодняшний день. В этом сезоне на клубном уровне у 21-летнего Мудрика 18 матчей, в которых он 10 раз забил и отдал восемь ассистов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» хочет получить за свою молодую звезду 100 млн евро.