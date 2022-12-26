Жоау Фелиш открыт к уходу из «Атлетико», где за три с половиной года он не смог оправдать ожиданий. 23-летнего португальца слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Впрочем, Фелиш интересен ещё одному гранду Премьер-лиги Англии – «Челси».

Как сообщает The Telegraph, «Челси» может арендовать Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Таким образом боссы лондонского клуба хотят поддержать главного тренера команды Грэма Поттера, стремящегося усилить линию атаки.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.