Деклан Райс, считающийся одним из сильнейших опорных полузащитников в мире прямо сейчас, наверняка покинет «Вест Хэм» летом. По данным The Athletic, Райс отклонил уже три предложения «молотобойцев» о продлении контракта, желая пойти на повышение. Действующий трудовой договор игрока рассчитан до средины 2024 года, то есть в конце нынешнего сезона «Вест Хэму» будет разумно продать своего лидера.

Отмечается, что фаворитом в гонке за Декланом Райсом является другой лондонский клуб – «Челси».

В январе Деклан Райс отметит свой 24-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 80 миллионов евро.