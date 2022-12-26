Нападающий Ирвинг Лосано может сменить «Наполи» на топ-клуб Английской премьер-лиги. Как сообщает Calciomercato, фаворитом в борьбе за подписание 27-летнего мексиканца является «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб сталкивается с кадровыми трудностями, поэтому заинтересован в усилении атакующей линии.

Действующий контракт Ирвинга Лосано с «Наполи» рассчитан до средины 2024 года. Маловероятно, что трудовое соглашение будет пролонгировано.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ирвинга Лосано в 28 миллионов евро.

Добавим, что за «Наполи» Ирвинг Лосано провёл 133 матча, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач на партнёров.