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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте обеспокоен тем, что «Тоттенхэм» часто пропускает первым

26 Декабря 2022 • 19:30 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий после понедельничной ничьей с «Брентфордом» (2:2) в матче 17-го тура Премьер-лиги.

«С одной стороны, я должен быть счастлив из-за того, как мы играли во втором тайме – с желанием, энергией и интенсивностью. Так ты можешь создать проблемы любому сопернику. С другой стороны, уже в девятом подряд матче мы пропускаем первыми. Команде, которая хочет иметь хорошее положение в таблице, важно быть стабильной. Нам нужно найти решения», - сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, что «Тоттенхэму» удалось отыграть два гола на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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