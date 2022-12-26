​Конте обеспокоен тем, что «Тоттенхэм» часто пропускает первым

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий после понедельничной ничьей с «Брентфордом» (2:2) в матче 17-го тура Премьер-лиги.

«С одной стороны, я должен быть счастлив из-за того, как мы играли во втором тайме – с желанием, энергией и интенсивностью. Так ты можешь создать проблемы любому сопернику. С другой стороны, уже в девятом подряд матче мы пропускаем первыми. Команде, которая хочет иметь хорошее положение в таблице, важно быть стабильной. Нам нужно найти решения», - сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, что «Тоттенхэму» удалось отыграть два гола на поле соперника.