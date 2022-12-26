Дэвид может стать игроком «Челси» уже этой зимой

Рулевого «Челси» Грэма Поттера очень заинтересовал форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид. Как передаёт журналист Бен Джейкобс, Поттер буквально восхищается игроком.

По информации источника, переезд Дэвида в «Челси» возможен уже этой зимой, но более реален – летом 2023 года.

Джонатану Дэвиду 22 года, в текущем сезоне Лиги 1 у него в копилке уже девять забитых мячей и три ассиста в 15 играх. По версии портала Transfermarkt, стоимость молодого канадца – 45 млн евро. Его контракт с «бульдогами» действителен до лета 2025 года.

Дэвид участвовал на чемпионате мира в Катаре, правда, отметиться голами у него не получилось.

Ранее о возможном уходе своего игрока в другой клуб заявил наставник «Лилля» Паулу Фонсека.