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Роналду получил роскошный подарок на Рождество

26 Декабря 2022 • 13:42 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реал» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил шикарный подарок от своей возлюбленной Джорджины Родригес на Рождество. Об этом он сообщил в соцсетях.

37-летний португальский футболист получил на праздник автомобиль марки Rolls-Royce, перевязанный красным бантом. Стоимость такого автомобиля составляет около 430 тысяч долларов.

Роналду переживает не лучший этап в своей футбольной карьере. Криштиану уже месяц находится без клуба после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед». Все идет к тому, что португалец продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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