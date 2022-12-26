Тен Хаг назвал трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который занимает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», рассказал, что команда нуждается в усилении оборонительной линии.

«Нам нужны два новых защитника – справа и слева. Мы должны усилиться, ведь впереди очень много матчей», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в сфере интересов «красных дьяволов» находится латераль леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг.

Зимнее трансферное окно в Европе будет открыто с 1 по 31 января.

«Манчестер Юнайтед» после 16 туров занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.