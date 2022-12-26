«Ливерпуль» предложил 100 миллионов евро за Фернандеса

Лучший молодой футболист чемпионата мира – 2022 Энцо Фернандес является трансферной целью «Ливерпуля». Как сообщил инсайдер Педру Алмейда, мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста 100 миллионов евро, на что получили отказ от португальской стороны.

Боссы лиссабонского клуба отпустят 21-летнего аргентинца только в случае полной выплаты его клаузулы. Сумма отступных за трансфер чемпиона мира составляет 120 миллионов евро.

Энцо перешел в «Бенфику» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2022 года. Он подписал пятилетний контракт.

В сезоне-2022/2023 Фернандес сыграл 13 матчей в Примейре, забил один гол и сделал три результативные передачи.