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«Ливерпуль» предложил 100 миллионов евро за Фернандеса

26 Декабря 2022 • 12:11 Комментировать

Лучший молодой футболист чемпионата мира – 2022 Энцо Фернандес является трансферной целью «Ливерпуля». Как сообщил инсайдер Педру Алмейда, мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста 100 миллионов евро, на что получили отказ от португальской стороны.

Боссы лиссабонского клуба отпустят 21-летнего аргентинца только в случае полной выплаты его клаузулы. Сумма отступных за трансфер чемпиона мира составляет 120 миллионов евро.

Энцо перешел в «Бенфику» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2022 года. Он подписал пятилетний контракт.

В сезоне-2022/2023 Фернандес сыграл 13 матчей в Примейре, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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Бенфика Ливерпуль Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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