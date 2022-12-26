Де Брёйне оценил уровень Фодена

Лидер средней линии «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался об одноклубнике Филе Фодене.

«Фил, наверное, самый большой талант из тех, с кем мне доводилось играть. Ему всего лишь 22 года, его потолок еще далеко. В таком возрасте Фоден уже четыре раза становился чемпионом АПЛ.

Это очень умный футболист. Если он продолжит усердно работать, то добьется многого», - передает слова бельгийца The Guardian.

В нынешнем сезоне Фоден провел 21 поединок за «горожан», отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Контракт Фила с «Сити» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферный ценник – 110 миллионов евро.