Пануччи: «Меня звал «Арсенал», но мне даже не сказали об этом»

Кристиан Пануччи успел поиграть за лучшие клубы Европы в бытность свою защитником, это и «Милан», и «Интер», и даже мадридский «Реал», куда его зазвал бывший тренер по «Милану» Фабио Капелло - известный, к слову, и российским поклонникам самой популярной в мире игры. Приглашали Пануччи и в лондонский «Арсенал» - но игроку даже не сказали об этом!

- Меня звали в «Арсенал», но руководство даже не сообщило мне об этом. Тогда я и понял, что мне в этой команде уже делать нечего, и я перешел позже к Фабио Капелло в «Реал», - цитирует Пануччи pianetamilan.it.

В итоге Пануччи все-таки попал в Лондон - но не в «Арсенал», а в «Челси», где сыграл лишь восемь матчей.