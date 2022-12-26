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Пануччи: «Меня звал «Арсенал», но мне даже не сказали об этом»

26 Декабря 2022 • 10:13 Комментировать

Кристиан Пануччи успел поиграть за лучшие клубы Европы в бытность свою защитником, это и «Милан», и «Интер», и даже мадридский «Реал», куда его зазвал бывший тренер по «Милану» Фабио Капелло - известный, к слову, и российским поклонникам самой популярной в мире игры. Приглашали Пануччи и в лондонский «Арсенал» - но игроку даже не сказали об этом!

- Меня звали в «Арсенал», но руководство даже не сообщило мне об этом. Тогда я и понял, что мне в этой команде уже делать нечего, и я перешел позже к Фабио Капелло в «Реал», - цитирует Пануччи pianetamilan.it.

В итоге Пануччи все-таки попал в Лондон - но не в «Арсенал», а в «Челси», где сыграл лишь восемь матчей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Кристиан Пануччи
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