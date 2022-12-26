Энди Коул возмущён сравнением с форвардом «Ливерпуля» Нуньесом

Экс-форвард «МЮ» Энди Коул резко отреагировал на сравнения с уругвайским нападающим Дарвином Нуньесом, выступающим за «Ливерпуль».

«Что за бредовое сравнение? У меня пять титулов АПЛ, два кубка Англии, Золотая бутса, победа в Лиге чемпионов… Я забил 187 голов в чемпионате Англии. Хватит неуважительно относиться к моим заслугам. Просто посмотрите на мои цифры и лишь потом сравнивайте с кем-то», - гласит сообщение Энди в социальных сетях.

Коул провел за карьеру 585 матчей на клубном уровне, забил 261 гол и сделал 88 ассистов.

Нуньес пополнил ряды «Ливерпуля» прошлым летом. На его счету девять голов и три результативные передачи в 19 играх.