Анчелотти, Моуринью и Гвардиола - в числе претендентов на звание лучшего тренера года

IFFHS опубликовала список тренеров, которых претендуют на награду лучшему футбольному наставнику по итогам уходящего года.

В число кандидатов включены 15 тренеров. Среди них оказались Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Унаи Эмери, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп, Юлиан Нагельсманн, Валид Реграги и другие.

Имя лауреата премии будет объявлено на торжественной церемонии в январе следующего года. Напомним, что в прошлом году лучшим тренером мира был признан немецкий специалист Томас Тухель, который в данный момент находится в статусе безработного.