«Челси» определился с трансферной целью

Эквадорский хавбек Мойсес Кайседо, правами на которого владеет «Брайтон», может шагнуть вверх по карьерной лестнице. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Дин Джонс, новым местом работы южноамериканца должен стать лондонский «Челси».

«Пенсионеры» собираются оформить переход 21-летнего полузащитника в летнее трансферное окно. Огромным плюсом для лондонцев является то, что сейчас команду тренирует экс-наставник «Брайтона» Грэм Поттер. Тренер помогает в переговорном процессе.

Кайседо связан трудовыми обязательствами с «чайками» до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 эквадорец провел 15 матчей и забил один гол.