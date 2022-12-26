Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от будущего звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

«Хочется, чтобы он перешел всё-таки в какой-то европейский клуб. Роналду и сейчас очень неплохой футболист. Просто сейчас все против него. Не знаю, почему так. Это тяжело понять. Я считаю, что Сантуш сам виноват, что в сборной сложилась такая ситуация. Я почему-то думаю, что Роналду всё-таки уйдет в «Аль-Наср», потому что такие условия больше нигде не предложат. Думаю, что на этом он и закончит. Это очень печальное завершение карьеры для такого великого игрока. Роналду сделал очень многое для футбола.

Обидно за Роналду. Переживаю за него, если честно. Я надеялся, что все наладится, но получилось вот так. Абсолютно с ничего ведь началось, все было нормально, пока Сантуш его не заменил. Возможно, многое бы поменялось, если бы Роналду чуть-чуть убрал свои лавры. Но он тоже хотел как лучше. Он не изменился, тренер знал его характер. Жалко Криштиану в такой ситуации», - сказал Деменко.