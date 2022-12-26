Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деменко: «Аль-Наср» - очень печальное завершение карьеры для такого великого игрока, как Роналду» эксклюзив

26 Декабря 2022 • 08:14 Комментировать (1)

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от будущего звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

«Хочется, чтобы он перешел всё-таки в какой-то европейский клуб. Роналду и сейчас очень неплохой футболист. Просто сейчас все против него. Не знаю, почему так. Это тяжело понять. Я считаю, что Сантуш сам виноват, что в сборной сложилась такая ситуация. Я почему-то думаю, что Роналду всё-таки уйдет в «Аль-Наср», потому что такие условия больше нигде не предложат. Думаю, что на этом он и закончит. Это очень печальное завершение карьеры для такого великого игрока. Роналду сделал очень многое для футбола.

Обидно за Роналду. Переживаю за него, если честно. Я надеялся, что все наладится, но получилось вот так. Абсолютно с ничего ведь началось, все было нормально, пока Сантуш его не заменил. Возможно, многое бы поменялось, если бы Роналду чуть-чуть убрал свои лавры. Но он тоже хотел как лучше. Он не изменился, тренер знал его характер. Жалко Криштиану в такой ситуации», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ilinoize
26 Декабря 2022 в 08:47
Так этот даун сам себя выпилил из европейского футбола
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.12.22 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.70 3.60 2.04
Видео
26.12.22 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.33 3.20 3.35
Видео
26.12.22 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1.93 3.60 4.10
Видео
26.12.22 в 18:00
Лестер Лестер
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.85 1.88
Видео
26.12.22 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон Брайтон
3.45 3.45 2.17
Видео
26.12.22 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль Ливерпуль
4.90 4.20 1.68
Видео
26.12.22 в 23:00
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.54 4.50 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Декабря
07:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу защитника «Байера»
06:37 · Англия. Премьер-лига
Хау рассказал, кому из пары Месси-Роналду доверил бы исполнять пенальти в концовке матча
05:45 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Реала» может перебраться в АПЛ
04:46 · Англия. Премьер-лига
«Мне интересно попробовать себя в АПЛ»: Кунья высказался о переходе в «Вулверхэмптон»
03:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Сборная Бельгии давно не играла в хороший футбол»
03:10 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов отпустить Маккенни в «Ливерпуль» при определённом условии
02:40 · Англия. Премьер-лига
Эмери рассказал, чего ждёт от Коутиньо
02:28 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Холанн – маленький мальчик, одержимый голами»
02:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Клопп: «Месси – лучший футболист за всё время, что я живу, очень рад за Лео»
02:03 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Игра «Челси» далека от идеала, январские трансферы не решат все проблемы»
01:51 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы хотим совершить трансферы в первые дни января»
01:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил уровень Беллингема
01:29 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб начал переговоры по Гвардиолу
01:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассчитывает, что Хендерсон поможет «Ливерпулю» с подписанием Беллингема
00:12 · Англия. Премьер-лига
Поттер прокомментировал своё положение в «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем