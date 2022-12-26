«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу защитника «Байера»

Боссы «Манчестер Юнайтед» практически договорились с леверкузенским «Байером» по поводу трансфера нидерландского защитника Жереми Фримпонга.

По информации GiveMeSport, «красные дьяволы» близки к тому, чтобы официально оформить трансфер 22-летнего нидерландского футболиста в зимнее трансферное окно. Ещё одним претендентом на защитника считается лондонский «Вест Хэм». Трансферная стоимость Фримпонга оценивается в 26 миллионов евро.

В этом сезоне Жереми Фримпонг провёл в немецкой лиге в составе «фармацевтов» 15 поединков, в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи.