Хау рассказал, кому из пары Месси-Роналду доверил бы исполнять пенальти в концовке матча

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, кому из пары Лионель Месси-Криштиану Роналду доверил бы исполнять пенальти на последних минутах матча.

Хау сказал, что предпочёл бы, чтобы решающий пенальти всё же исполнял Криштиану Роналду. Специалист отметил, что хладнокровие португальского форварда — это именно то, что нужно в такие моменты.

«Криштиану производит впечатление человека, который всецело контролирует то, что делает», - добавил Хау.

Напомним, что на данный момент 37-летний португальский футболист всё ещё находится без команды в статусе свободного агента.