Защитник «Реала» может перебраться в АПЛ

Испанский защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может в ближайшее время сменить клубную прописку и переехать на туманный Альбион.

По информации Defensa Central, 32-летний испанский футболист приостановил все переговоры с мадридским клубом по поводу нового соглашения. Уже в январе Начо может перебраться в стан «Вулверхэмптона», в котором сейчас работает известный тренер Хулен Лопетеги. Стоит отметить, что действующий договор защитника со «сливочными» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Начо Фернандес провёл в испанской лиге в составе «королевского клуба» лишь семь поединков.