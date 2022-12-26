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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мне интересно попробовать себя в АПЛ»: Кунья высказался о переходе в «Вулверхэмптон»

26 Декабря 2022 • 04:46 Комментировать

Бразильский нападающий Матеус Кунья поделился с журналистами эмоциями после перехода из мадридского «Атлетико» в английский «Вулверхэмптон».

Кунья сказал, что он счастлив, как ребёнок, ведь ему безумно интересно попробовать свои силы в английском чемпионате. 23-летний бразилец отметил, что сейчас «Вулверхэмптон» в не самом простом положении, но есть возможность всё исправить.

«Мы вернём команду на то место, которого она заслуживает», - добавил Кунья.

Напомним, что в первой половине этого сезона Кунья провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 11 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Английская Премьер-лига Матеус Кунья
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