Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» готовится не только покупать, но и продавать – три игрока на трансфере

25 Декабря 2022 • 19:46 Комментировать

С приходом новых владельцев финансовые возможности «Ньюкасла» существенно выросли. В ближайшие трансферные окна от «сорок» можно ждать активности на трансферном рынке. При этом клуб будет не только покупать, но и продавать футболистов. Как сообщает ESPN, «чёрно-белые» выставили на трансфер трёх игроков. В списке «на выход» числятся Мэтт Ритчи, Джонджо Шелви и Пол Дамметт.

На текущий момент «Ньюкасл» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионат возобновится уже в понедельник. В Boxing Day «Ньюкасл» сыграет против «Лестера» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джонджо Шелви Пол Дамметт Мэтт Ритчи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.12.22 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.70 3.60 2.04
Видео
26.12.22 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.33 3.20 3.35
Видео
26.12.22 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1.93 3.60 4.10
Видео
26.12.22 в 18:00
Лестер Лестер
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.85 1.88
Видео
26.12.22 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон Брайтон
3.45 3.45 2.17
Видео
26.12.22 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль Ливерпуль
4.90 4.20 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Декабря
21:38 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 декабря 2022
21:36 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Мне повезло делить раздевалку с таким игроком, как Хендерсон»
20:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может отдать в аренду игрока, набравшего лишний вес на ЧМ-2022
20:13 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 декабря 2022
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» объявил о переходе Куньи официально
19:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» готовится не только покупать, но и продавать – три игрока на трансфере
19:45 · Англия. Премьер-лига
Один из игроков «Ливерпуля» решил уйти зимой
19:40 · Англия. Премьер-лига
Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Лукаку у «Челси»
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Погба – о Фергюсоне: «Он ничего не делал» 7
18:51 · Англия. Премьер-лига
​«Это что-то»: Погба восхитился Роналду 5
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Мартинелли стал ближе к продлению контракта с «Арсеналом»
16:27 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продолжает работу над приглашением Гвардиола
16:07 · Англия. Премьер-лига
Рабио мечтает выступать в АПЛ, но «Ювентус» не хочет отпускать француза
15:56 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» нашёл замену Рабио в АПЛ
14:46 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал игроков, впечатлявших его на тренировках «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем