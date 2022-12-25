​«Ньюкасл» готовится не только покупать, но и продавать – три игрока на трансфере

С приходом новых владельцев финансовые возможности «Ньюкасла» существенно выросли. В ближайшие трансферные окна от «сорок» можно ждать активности на трансферном рынке. При этом клуб будет не только покупать, но и продавать футболистов. Как сообщает ESPN, «чёрно-белые» выставили на трансфер трёх игроков. В списке «на выход» числятся Мэтт Ритчи, Джонджо Шелви и Пол Дамметт.

На текущий момент «Ньюкасл» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионат возобновится уже в понедельник. В Boxing Day «Ньюкасл» сыграет против «Лестера» на поле соперника.