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Один из игроков «Ливерпуля» решил уйти зимой

25 Декабря 2022 • 19:45 Комментировать

35-летний испанский голкипер Адриан устал от роли запасного в «Ливерпуле» и готовится сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам ESPN.

Опытный вратарь намерен найти команду, в которой будет получать стабильную игровую практику. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп согласился отпустить ветерана.

Срок действующего контракта Адриана с «красными» истекает летом следующего года. По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость голкипера оценивается в один миллион евро.

В нынешнем сезоне Адриан принял участие лишь в одном матче – Суперкубке Англии против «Манчестер Сити» в июле.

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Ливерпуль Адриан Трансферы футбола - зима 2023
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