Один из игроков «Ливерпуля» решил уйти зимой

35-летний испанский голкипер Адриан устал от роли запасного в «Ливерпуле» и готовится сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом стало известно журналистам ESPN.

Опытный вратарь намерен найти команду, в которой будет получать стабильную игровую практику. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп согласился отпустить ветерана.

Срок действующего контракта Адриана с «красными» истекает летом следующего года. По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость голкипера оценивается в один миллион евро.

В нынешнем сезоне Адриан принял участие лишь в одном матче – Суперкубке Англии против «Манчестер Сити» в июле.